Ceará tem 1.090 vagas de emprego disponíveis

O Sistema Nacional de Emprego do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) está ofertando 1.090 vagas de emprego em todo o Ceará. Desse total, 99 oportunidades são destinadas à Pessoas com Deficiência.

Apenas em Fortaleza são 421 vagas de trabalho, sendo 45 destinadas à Pessoas com Deficiência. O principal destaque fica por conta das oportunidades para corretores de imóveis (120 vagas). A segunda maior oferta de vagas na Capital é para operador de teleatendimento ativo (telemarketing), com 30 oportunidades.

Maracanaú é o município com a segunda maior oferta de vagas de emprego. São 160 oportunidades, sendo 12 chances para PCD. São 93 vagas desse total para costureiro (máquina de confecção em série).

No Sine de Quixadá, são 98 oportunidades de trabalho. Do total de vagas, 20 são para PCD - todas para atuar como preparador de calçados em Senador Pompeu.

Como se candidatar

Informações sobre as oportunidades não são disponibilizadas por telefone. Assim, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine/IDT portando carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Por isso, é aconselhável que os candidatos cheguem cedo a uma das unidades do órgão, que funcionam das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, acesse o site do Sine/IDT.