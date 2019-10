Ceará tem 1.032 vagas de trabalho disponíveis nesta semana; setor de restaurantes é destaque

Estão disponíveis cerca de 1.032 vagas de emprego no Ceará esta semana. As funções relacionadas ao segmento de restaurantes são os destaques, somando quase 100 oportunidades para ocupações como cumim, garçom, auxiliar de cozinha e churrasqueiro.

Além dessas, também chamam atenção pela quatidade as vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e operador de empilhadeira, que, juntas, somam 89 oportunidades.

O gerente do Sine/IDT no Centro, Jidlafe Rodrigues, ainda aponta as vagas para vendedor como boas chances de uma recolocação. Entre vendedor interno, vendedor pracista e vendedor externo, a instituição está colocando à disposição 152 vagas.

"Temos muitas vagas para vendedor. Até o final do ano, será a grande ocupação que irá contratar. Estamos com seleção acontecendo diariamente nas unidades do Sine/IDT", reforça Rodrigues.

Fortaleza é o município que concentra a maior quantidade de vagas disponíveis esta semana, sendo responsável por 359 do total, incluindo aquelas destinadas a Pessoa com Deficiência (PCD).

Para concorrer a uma dessas oportunidades, basta se dirigir a uma das unidades do Sine/IDT com carteira de trabalho e currículo em mãos.

Estágio

Também estão abertas 7 vagas de estágio esta semana. Entre o cursos de destaque estão Direito, Psicologia, Técnico em Eletrotécnica e Segurança do Trabalho. Os estudantes devem procurar as agências de estágio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e a Universidade de Fortaleza.