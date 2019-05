Ceará segue na liderança nacional em exportações de castanha de caju

O Ceará segue no posto de maior exportador de castanhas de caju do Brasil. De janeiro a abril deste ano, foram registrados US$ 35,2 milhões em vendas ao exterior. O estado ainda se destaca nas exportações dos derivados do produto. Estes chegaram a vender US$ 647,9 mil, colocando o Ceará como o quarto maior exportador do País em subprodutos da castanha do caju, valor que cresceu 26,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são de estudo realizado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).

As exportações cearenses do setor são compostas basicamente pelas castanhas sem casca. O principal destino foram os Estados Unidos, que consumiram 41,3% do total exportado em castanhas, totalizando US$ 14,5 milhões. Já a demanda que mais cresceu durante a série analisada foi a alemã, que aumentou 252,6%, totalizando US$ 2,93 milhões. Canadá (US$ 3,5 milhões) e Itália (US$ 3,2 milhões) ocupam a segunda e a terceira posições nesse ranking e também aumentaram suas compras das castanhas de caju cearenses em 26,3% e 188,8%, respectivamente. Além desses quatro destaques, outros 21 países são destinos das castanhas fabricadas no Estado.

Quanto aos destinos dos derivados da castanha, que são basicamente o líquido da castanha de caju, Espanha lidera o ranking, tendo comprado US$ 261,7 mil no intervalo observado. Logo em seguida está Portugal, com US$ 154,5 mil. Os Estados Unidos, por sua vez são o mercado que mais cresceu em consumo de líquido da castanha de caju cearense. O mercado norte-americano aumento sua demanda em 67% em relação a 2018 e importou US$ 42,2 mil em líquido de castanha do Ceará.