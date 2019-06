Ceará registra alta de quase 900% em exportação de pás eólicas

O Ceará registrou uma alta de quase 900% nas exportações de pás eólicas entre janeiro e abril de 2019 ante igual período do anos passado. A evolução representou o montante de US$ 64,9 milhões em equipamentos de energia renovável. O resultado garantiu a liderança nacional do Estado na exportação de aerogeradores ao exterior, segundo do estudo do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Com uma alta de 891,6% na exportação de pás eólicas, o Ceará fechou a balança comercial para o setor em US$ 50,4 milhões. O saldo positivo representou um avanço de 2620,4%, segundo o levantamento do CIN.

Os principais compradores dos materiais cearenses de energia renovável estão no Estados Unidos, que acumularam US$ 52,8 milhões dos produtos exportados. O valor representa uma alta de 730% em relação a demanda de janeiro a abril de 2018. O segundo maior cliente do Ceará é a Alemanha, com US$ 12,1 milhões.

Já sobre as importações cearenses de equipamentos para a produção de energia renovável, os Estados Unidos aparecem como segundo maior fornecedor, com US$ 1,2 milhões. A China, que exportou ao Ceará US$ 11,8 milhões, ficou com a liderança nesse quesito.