Ceará registra 75 mil trocas de telefonia no 1° semestre do ano

No período de janeiro a junho de 2019, os usuários do Ceará realizaram 75,95 mil ações de portabilidade numérica. De acordo com o último relatório da Entidade Administradora da Portabilidade Numérica – ABR Telecom (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações, 60,86% das solicitações foram feitas por telefones móveis, um total de 60,86 mil contra 20% de telefones fixos, o equivalente a 15,08 mil.

Além disso, relatório mostra a efetivação de 40,29 mil solicitações de portabilidade numérica no 2° trimestre do ano no Estado. Os usuários de telefones fixos respondem por 7,92 mil (20%) transferências e os de móveis, por 32,37 (80%).

No Brasil

No primeiro semestre deste ano, 4,16 milhões de transferências entre operadoras de telefonia fixa e móvel foram efetivadas no País sem alteração do número de identificação do usuário no País.

Prazos

A partir do momento em que o usuário solicita a transferência de operadora comunicando à empresa para onde deseja migrar, a efetivação acontece em três dias úteis ou após esta data, quando o usuário quiser agendar. Caso o usuário desista da migração e decida permanecer na operadora que presta o serviço, dispõe de dois dias úteis, após a solicitação de transferência, para suspender o processo de migração em andamento.

Como fazer a portabilidade

Entre os critérios que devem ser observados, no momento de solicitar transferência de operadora, o regulamento da portabilidade numérica orienta: