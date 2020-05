Ceará recebe novo avião com equipamentos de combate à pandemia neste domingo (17)

O Ceará vai receber no próximo domingo (17) mais um avião de carga com equipamentos para ajudar no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Com 103,7 toneladas de material, entre eles 220 respitadores e equipamentos da linha de frente do combate, o avião deve decolar da China neste sábado (16).

“Vão ser 103,7 toneladas, dessa vez trazendo 200 respiradores para o nosso Estado, e mais equipamentos de proteção individual para que a gente possa garantir todos os equipamentos necessários para os nossos profissionais de saúde e também de segurança pública”, disse o governador Camilo Santana.

Nesta quinta-feira (14), Estado e Prefeitura de Fortaleza já tinham recebido 20 respiradores comprados no Brasil, parte de uma carga de 94 aparelhos adquiridos pelas gestões estadual e municipal que haviam sido retidos pela União. Com esses, já são 58 aparelhos do lote de 94 que chegaram ao Ceará.

O governador ressaltou os esforços para a ampliação dos serviços de saúde. “Nós ainda estamos em um curva crescente de casos no Ceará. Há um aumento da demanda de tratamento, principalmente os pacientes mais graves que exigem um leito. Já são quase 70% a mais de leitos de UTI criados nesses quase 50 dias de pandemia aqui no Estado”, declarou.

O chefe do Executivo estadual ainda anunciou a antecipação do pagamento do Cartão Mais Infância para 47 mil mães que têm crianças de zero a cinco anos e 11 meses. “Nós antecipamos do dia 15 de junho para 15 de maio a parcela mensal do pagamento dessa transferência de renda”, confirmou.