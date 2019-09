Ceará possui 862 vagas de emprego disponíveis

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) do Ceará está com 862 vagas de emprego disponíveis em todo o Estado. Destas, 431 são voltadas para os residentes na Capital.

Em Fortaleza, as vagas para vendedor interno são com maior volume disponível, somando 103 oportunidades. Além dessas, também se destacam as funções de técnico em enfermagem (28), motorista (22) e operador de teleatendimento ativo (15).

Além da Capital, Pecém está com um volume de 103 oportunidades, seguido de Itapipoca (69), Crateús (49), Sobral (47) e Eusébio (33).

Também estão diponíveis vagas para Pessoas com Deficiência (PCD). Em todo o Ceará, são 164 ocupações em aberto para PCDs. O gerente do Sine no Centro, Jidlafe Rodrigues, reforma a existência dessas oportunidades.

"Nós temos vagas voltadas para a pessoa com deficiência também em todo o Estado. As pessoas homologadas podem procurar pelas vagas que são destinadas ao cumprimento das cotas das empresas de forma diversa em todas as ocupações", afirma.

Os interessados devem procurar uma das 18 unidades do Sine/IDT no Ceará portando carteira de trabalho e currículo.

Estágio

Para quem ainda está em formação, há cerca de 13 vagas de estágio em aberto em Fortaleza, sendo 9 ofertadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e outras 4 pelo Unifor Carreiras. As chances são para os cursos de Direito, Administração, Tecnologia, Publicidade e Propaganda, Turismo e Hotelaria, Eletronica, entre outros.