Ceará possui 625 vagas disponíveis nesta quarta-feira (13)

O Ceará possui 625 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (13), segundo o Sine. As oportunidades estão distribuídas por todo o Estado e incluem vagas para Pessoas com Defíciência (PCD).

Fortaleza concentra a maior parte das vagas, sendo responsável por 301 oportunidades, sendo 18 delas para PCDs. Entre os cargos, a maior parte das vagas é para técnico em enfermagem (110 vagas), enfermeiro (52 vagas), auxiliar de limpeza (21 vagas) e maqueiro de hospital (12 vagas).

O Pecém também se destaca pela quantidade de empregos ofertados, com 153 em aberto. Os principais cargos são eletricista (22 vagas), soldador (21 vagas) e mecânico de manutenção de máquina industrial, montador de andaimes, motorista de caminhão-guincho pesado, e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (20 vagas cada).

Ainda na Região Metropolitana, Maracanaú soma 87 empregos disponíveis nesta quarta, sendo 20 vagas para técnico em enfermagem e 10 vagas para motorista carreteiro.

As unidades do Sine seguem fechadas como medida preventiva à Covid-19. As inscrições podem ser feitas através do site onde também é possível conferir a lista completa de vagas, ou do aplicativo Sine Fácil.