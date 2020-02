Ceará possui 1.086 vagas de trabalho disponíveis nesta sexta-feira (21)

Nesta sexta-feira (21), o Sine/IDT está ofertando 1.086 vagas de trabalho em todo o Ceará. Desse total, 107 das oportunidades são destinadas exclusivamente a Pessoas com Deficiência (PCD).

O grande destaque do dia são as vagas para segurança de eventos, que somam 364 em todo o Ceará. O número representa 33,5% de todas as oportunidades disponíveis. Sobral está contratando 200 seguranças; Aracati, 150; Fortaleza, dez; e Crateús, quatro.

No geral, a Capital é o município com o maior número de vagas, concentrando 418 delas, incluindo as destinas a PCDs (46 vagas). Os cargos em destaque são vendedor pracista (57 vagas), auxiliar de limpeza (40 vagas), garçom (19 vagas) e gesseiro e vendedor interno (ambos com 14 vagas cada).

Sobral também concentra um grande volume de oportunidades esta sexta: 223, sendo quase a totalidade (200) para segurança de eventos.

Em Aracati, são 160 vagas ao todo, também sendo a grande maioria (150) para segurança de eventos.

Já em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), estão disponíveis 101 vagas de trabalho. Os destaques são para costureiro à máquina de confecção em série (36) e costurador de calçados à máquina (15). Para PCD, há 10 vagas para auxiliar de linhas de produção.

Para se candidatar, os interessados devem procurar uma das unidades do Sine em todo o Estado portando carteira de trabalho e currículo.