Ceará perde posições no ranking de estados produtores de energia solar fotovoltaica

O Ceará perdeu uma posição no ranking de potência instalada de geração distribuída. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Estado foi ultrapassado pelo Rio de Janeiro e agora ocupa a oitava posição. Ao todo, já são 43,3 kilowatts (KW) instalados no Ceará, que representam 4,3% da potencia do Brasil.

Apesar disso, no Nordeste, o Ceará ainda é a federação com a maior capacidade de produção de energia solar fotovoltaica. As regiões Sul e Sudeste são as que apresentam os melhores resultados. À frente do Ceará, apresentam-se Minas Gerais (196 KW), Rio Grande do Sul (158 KW), São Paulo (126 KW), Mato Grosso (64 KW), Santa Catarina (53,5 KW), Paraná (52,9 KW) e Rio de Janeiro (43,9 KW).

Novo marco

O Brasil acaba de atingir a marca histórica de 1 gigawatt (GW) de potência instalada em sistemas de microgeração e minigeração distribuída solar fotovoltaica em residências, comércios, indústrias, produtores rurais, prédios públicos e pequenos terrenos.

Segundo mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a fonte solar fotovoltaica, baseada na conversão direta da radiação solar em energia elétrica de forma renovável lidera o segmento de microgeração e minigeração distribuída, com mais de 99,7% das instalações do País.