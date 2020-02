Ceará oferta 1021 vagas de emprego nesta quarta-feira

De acordo com o Sine, a maioria das vagas se concentra em Fortaleza, que contabiliza 410 oportunidades. A maior parte das oportunidades são para cargos de atendente de telemarketing (110); vendedor pracista (42); teleoperador (40); seguida por representante comercial autônomo (20). Para as pessoas com deficiência, os cargos que concentram mais oportunidades são: au auxiliar de limpeza (9); caixa de loja (5) e colaborador de transportes coletivos (5).

No Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), são 15 vagas no total, que contemplam auxiliar de linha de produção (5); auxiliar de cozinha (1); camareira de hotel (1); confeiteiro (1); comprador (1); cozinheiro (1); fiscal de prevenção de perdas (1); garçom (1); operador de máquina de envasar líquidos (1); suprevisor operacional dos serviços de máquinas e veículos; vendedor interno (1) e vendedor interno (1).

No Pecém, a maior parte das vagas são destinadas a auxiliar de linha de produção (20); auxiliar de cozinha (16); garçom (15); analista de sistema de automação (2) e auxiliar de almoxarifado (2).

Em Maracanaú, a grande parte das vagas disponíveis são para costureiro de confecção (28); costurador de calçados (15); serralheiro (6); soldador (6); passador de roupa (3) e preparador de estruturas metálicas (2). Para as pessoas com deficiência (PcDs), há 15 vagas para linha de produção e 2 para recepcionista.

Ainda na região metropolitana, no município de Horizonte, há 8 vagas, uma para cada função: auxiliar de cozinha, barbeiro, costureiro, garçom, manicure, operador de máquina de costura de acabamento, recepcionista e serralheiro. Já em Itaitinga são 2 vagas para educador social, uma para eletricista de instalações de veículos automotores, uma para auxiliar de estoque e uma para auxiliar de faturamento.

Em Sobral, a maior parte da oferta de vagas é para vendedor pracista (9); técnico em fibras ópticas (6); operador de telemarketing (6); atendente de mesa (3); instrutor de informática (1); representante comercial autônomo (1).

Na região do Cariri, em Juazeiro do Norte, as principais oportunidades são para: fiscal de loja (12); consultor de vendas (2); manicure (2); serigrafista (1); cobrador externo (1) e cozinheiro de serviço doméstico (1).

Em Limoeiro do Norte, a maior parte das oportunidades é para: trabalhador rural (3); auxiliar de linha de produção (2); vendedor de serviços (2); psicólogo clínico (1); nutricionista (1) e médico ortopedista (1).

Informações sobre as oportunidades não são disponibilizadas por telefone. Assim, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine/IDT portando carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Por isso, é aconselhável que os candidatos cheguem cedo a uma das unidades do órgão, que funciona das 7h30 às 16h30, de segunda-feira a sexta feira. Para mais informações, acesse o site do Sine/IDT.