Ceará lidera investimentos públicos no Brasil em 2018

O Ceará seguiu na liderança de investimentos públicos no Brasil em 2018, atingindo 15,20% da Receita Corrente Líquida (RCL). A informação foi revelada pelo governador Camilo Santana em coletiva nesta sexta-feira (8).

Conforme o levantamento disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (Sincofi/STN), o Ceará cumpriu todas as metas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Além disso, também conseguiu aumentar a Receita Corrente Líquida em 7,9%, o que significa cerca de R$ 1,4 bilhão a mais que no ano anterior.

Camilo destacou a eficiência da gestão fiscal do Governo do Ceará nos últimos anos. “Temos um grupo de secretários do Governo que é responsável por monitorar e acompanhar semanalmente os gastos do Estado. Isso nos permitiu ultrapassar o indicador de 2017, chegando a 15,20% da Receita Corrente Líquida estadual. É importante também destacar o resultado em números absolutos. O Ceará chegou a quase R$ 3 bilhões em investimentos no ano de 2018”, explicou.

O volume de investimentos absolutos cearense alcançou a vice-liderança brasilera, atrás somente de São Paulo e pela primeira vez na história ultrapassou estados mais ricos, como Rio de Janeiro e Minas Gerais.