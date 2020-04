Ceará investe na ampliação dos leitos de UTI para combater novo coronavírus

O Governo do Estado está investindo para ampliar a rede hospitalar em todo o Ceará para garantir atendimento aos casos graves do novo coronavírus. Segundo o governador Camilo Santana, o objetivo é dobrar o número de leitos de UTI para atender a população. A informação foi confirmada durante transmissão ao vivo nas redes sociais nesta segunda-feira (13).

Camilo destacou que o Governo Estadual vem adquirindo insumos hospitalares no mercado internacional e que espera que novos equipamentos, incluindo respiradores, sejam embarcados ao Ceará no próximo dia 19 de abril direto da China.

O chefe do executivo do Estado destacou que já foram criados 20 leitos de UTI em Quixeramobim, 35 leitos no Cariri, e 26 em leitos em Sobral. Essas unidades estarão focadas no atendimento aos pacientes com a Covid-19.

Segundo a secretária estadual da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, o Governo já liberou R$ 250 milhões em despesas empenhadas para o combate ao novo coronavírus.

"Continuamos ampliando o número de leitos para atendimento específico ao coronavírus, na Capital e no Interior, pois já estamos com 58 municípios com casos registrados. E a perspectiva é que possamos dobrar o número de leitos de UTI nos hospitais estaduais", disse Camilo durante a transmissão.

"É a necessidade da estruturação da rede para atender os pacientes graves, e estamos trabalhando para ampliar toda a rede, na Capital e no Interior, e estamos na expectativa da chegada de novos equipamentos que serão embarcados da China no dia 19", completou o governador.

Nesta segunda, o Ceará ultrapassou a marca de 100 mortes, acumulando 1.935 casos confirmados de Covid-19.

Isolamento social

Camilo ainda ressaltou a importância das medidas de isolamento social para evitar a propagação da doença causada pelo coronavírus.

"O crescimento do contágio do vírus é muito rápido e isso é preocupante. Por isso estamos focados em manter o isolamento social. Tenho lido estudos do mundo inteiro e a única forma de diminuir o número de mortes e não exaurir o sistema de saúde, além de achatar a curva, é o isolamento social", disse.