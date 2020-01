Ceará inicia 2020 com 600 vagas de emprego abertas

O Sine/IDT tem 600 vagas de emprego abertas no Ceará, das quais 74 são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs). De acordo com a instituição, o Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza, concentra a maior parte das oportunidades atualmente, com 179 postos de trabalho abertos.

Entre os cargos ofertados na cidade estão: garçom (23); auxiliar de linha de produção (20); auxiliar de cozinha (15); recepcionista atendente (15); carpinteiro de obras (10); eletricista de instalações industriais (10); soldador (10); e promotor de vendas (10). Duas vagas de emprego são destinadas a PcDs: auxiliar administrativo e auxiliar de linha de produção.

Logo em seguida, o destaque é Fortaleza, onde há 155 vagas de emprego abertas. Na lista, estão: operador de teleatendimento (10); vendedor pracista (9); garçom (8); auxiliar de cozinha (6); e operador de caldeira (5). Ao total, 54 são destinadas a PcDs: auxiliar de limpeza (16); auxiliar administrativo (5); estoquista (4); operador de caixa (4); operador de cobrança (4); entre outros.

Para o gerente do Sine/IDT - Unidade Centro, Jidlafe Rodrigues, o início do ano é um bom momento para fazer planos. O trabalhador que deseja novas oportunidades na empresa, afirma, deve investir em qualificação.

"Faça um planejamento dos cursos que você deseja fazer e pense como vai fazer por merecer a ascensão profissional". Para participar do processos seletivos, os candidatos devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine/IDT portando carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

Outro município que se destaca neste início de ano é Juazeiro do Norte, que está com 62 postos de trabalho em aberto. Entre os cargos ofertados estão: eletricista de rede (50); e garçom (2). Há, também, oportunidades para barman (1); cabeleireiro escovista (1); manicure (1); vendedor pracista (1). Já Itapipoca tem 40 vagas de emprego: 20 para auxiliar de cozinha e 20 para garçom.

Quixadá tem 30 vagas de emprego. Destaque para motorista operador de bomba de concreto (7); vendedor porta a porta (4); auxiliar de cozinha; operador de retro-escavadeira (2); e vendedor interno (2). Limoeiro do Norte tem 32 oportunidades. Integram a lista: vendedor pracista (7); garçom (2); e operador de caixa (2). Duas são para PcDs, na área de repositor de mercadorias.

Já em Maracanaú, há 25 postos de trabalho em aberto. A maior parte dos cargos ofertados são para vendedor porta a porta (4); costureiro (3); técnico mecânico (3); gesseiro (2); e serralheiro (2). Sobral tem 19 vagas de trabalho. Destaque para consultor de vendas (3); vendedor pracista (3); e operador de máquinas fixas (2). O município também oferta cinco oportuidades: auxiliar de limpeza (2); operador de caixa (1); operador de vendas (1); e vendedor interno (1).

Horizonte tem 12 vagas de emprego. Costureira de máquina reta (2) e recepcionista atendente (2) lideram. Com 10 oportunidades, o destaque em Aracati é para vendedor pracista (3); e motorista de caminhão (2). Outras cidades onde também há oportunidades são: Crateús (7); Tianguá (5); Eusébio (4); e Iguatu (3).