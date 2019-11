Ceará gerou 3,4 mil postos de trabalho formais em outubro

O mercado de trabalho formal no Ceará gerou 3.496 postos em outubro deste ano. Apesar do saldo positivo, o resultado foi menor que o de outubro do ano passado, quando foram geradas 3.669 vagas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgado esta quinta-feira (21) pelo Ministério da Economia. O saldo é resultado 34.147 admissões e 30.651 desligamentos.

O setor de Serviços foi o que mais contratou no mês passado, abrindo 1.157 posto no Estado, seguido pela Indústria de Transformação (1.047) e Comércio (961). No sentido contrário, apenas a Construção Civil fechou vagas em outubro (-96).

De janeiro a outubro, o saldo local alcançou 8.870 - resultado 0,77% maior que o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, Serviços sai novamente à frente, com geração de 10.717 vagas formais. Em seguida aparecem a Agropecuária (1.460). A Construção Civil foi novamente quem mais reduziu o quadro de funcionários, deixando saldo negativo de 2.363, além do Comércio (-1.994).