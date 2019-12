Ceará gera melhor saldo positivo de empregos do Nordeste; Capital concentra maioria das vagas

O Estado gerou o melhor saldo entre admissões e desligamentos do Nordeste em novembro, com 4.860 vagas de empregos formais. Deste número, a Capital concentrou a maioria, com 3.188 vagas, segundo apontou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (19) pela Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

Em relação a outras regiões do Estado, os municípios de Caucaia e Tianguá registraram os melhores resultados. A primeira localidade obteve 272 empregos formais, entre 989 admissões contra 717 desligamentos. Já a segunda cidade, por sua vez, gerou 125 vagas de carteira assinada, dentro de uma diferença de 235 contratações e 110 demissões.

No mesmo ritmo, as cidades de Quixadá (122), Morada Nova (120); Sobral (89); Jaguaruana (85); Maranguape (82) e Camocim (75).

Nordeste

Atrás do Ceará no ranking do Caged, os Estados de Bahia e Pernambuco seguem com saldos na geração de empregos formais de 3.985 e 3.194, respectivamente.