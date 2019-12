Ceará gera mais de 4 mil empregos formais em novembro

O Estado obteve 4.680 vagas formais no mês de novembro, registrando pelo quinto mês consecutivo saldo positivo na geração de emprego, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ao todo, foram 32.262 admissões contra 27.402 demissões durante o mês. Os dados divulgados nesta quinta-feira (19) pela Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

O resultado de novembro foi o primeiro melhor para o mês desde 2015, quando os dados indicaram mais demissões do que admissões, sinalizando uma diferença de 3.919 vagas.

No acumulado do ano, referente ao período de janeiro a novembro, foram 13.564 empregos gerados no Estado. Além disso, os dados do Caged também apontam que o total de contratações (360.986) e desligamentos 347.442 é positivo, com crescimento de 1,18% na comparação o mesmo período do ano passado.

Regiões

No País, verificou-se que quatro regiões apresentaram saldo de emprego positivo e apenas uma negativo: Sudeste (51.060 postos, +0,25%); Sul (+28.995 postos, +0,40%); Nordeste (+19.824 postos, +0,31%); Norte (+4.491 postos, +0,25%) e Centro-Oeste (-5.138 postos, -0,16%).