Ceará gera 1,8 mil empregos formais em fevereiro

O Ceará gerou em fevereiro 1.865 empregos formais. O saldo positivo é resultado de 34.029 contratações contra 32.164 demissões no período. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (25) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) vinculado à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

O setor de serviços obteve o melhor resultado com a criação de 1.670 empregos com carteira assinada. Também apresentaram saldos positivos os setores de extrativa mineral (10), indústria da transformação (564), serviço industrial de utilidade pública (41), construção civil (20), administração pública (280).

Já o comércio e a agropecuária tiveram saldos negativos de 183 e 537, respectivamente.

Brasil

O Brasil registrou a abertura de 173.139 novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. O saldo desse mês é o sexto melhor da série histórica do cadastro desde 1992.

Além disso, é o terceiro ano consecutivo de saldos positivos e crescentes após os anos de recessão, o que reflete a recuperação do contingente de empregos celetistas desde 2017. Em fevereiro, o estoque de empregos alcançou 38,6 milhões de postos de trabalho formais, um aumento de 0,45% em relação ao mês anterior e de 1,51% em relação ao mesmo período do ano passado.

O saldo do mês é mais que o dobro do registrado em fevereiro de 2018, quando foram gerados 61.188 postos. Em janeiro, o saldo foi de 34.313 empregos. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, o saldo de 2019 chega a 207,4 mil, superior em 68,4 mil ao do mesmo período de 2018 (139 mil) e em 130,9 mil ao de 2017 (76,4 mil).

Esse resultado representa um crescimento de 49,2% na abertura de postos de trabalho, em relação ao acumulado do mesmo período de 2018, e de 171,2%, em relação ao de 2017.

O resultado de fevereiro de 2019 está relacionado em boa parte à maior geração de empregos nos setores da Indústria de Transformação e Construção Civil.