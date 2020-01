Ceará ganha 10.319 vagas de trabalho formal em 2019

O mercado de trabalho formal cearense registrou saldo positivo na geração de vagas em 2019. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira (24), foram 10.319 postos, diferença entre 385.096 admissões efetuadas no período e 374.777 desligamentos.

No apanhado de todo o ano, apenas Construção Civil (-3.805) e Indústria da Transformação (-1.282) apresentaram resultados negativos. A geração de empregos mais expressiva em 2019 foi observada no setor de Serviços, com 11.783 vagas de trabalho. Em seguida, aparece o Comércio, com 2.429 postos.

Também apresentaram resultados positivos os setores Agropecuária (521); Serviços Industriais de utilidade Pública (428) e Administração Pública (161), além da Indústria Extrativa Mineral.

Considerando apenas o resultado de dezembro, entretanto, houve perda de postos de trabalho formal. Foram 22.718 trabalhadores contratados contra 26.114 desligamentos, o que gerou baixa de 3.396 vagas.