Ceará disponibiliza 849 oportunidades de emprego nesta sexta-feira

De acordo com o Sine, a maioria das vagas se concentra em Fortaleza, que contabiliza 386 oportunidades. A maior parte das oportunidades são para cargos de atendente de telemarketing (80); vendedor pracista (57); teleoperador (40); seguida por representante comercial autônomo (20). Para as pessoas com deficiência, os cargos que concentram mais oportunidades são: auxiliar de linha de produção (10); auxiliar de limpeza (5) , caixa de loja (5) e operador de caixa (5).

No Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), são 9 vagas no total, que contemplam auxiliar de linha de produção (2); auxiliar de contas a pagar (1); confeiteiro (1); comprador (1); operador de empilhadeira (1); operador de máquina de envasar líquidos (1); pedreiro (1) e auxiliar de limpeza (1). Para pessoas com deficiência (PcDs) são 10 vagas para atendente de telemarketing.

No Pecém, a maior parte das vagas são destinadas a auxiliar de linha de produção (20); recepcionista (15); garçom (15); auxiliar de cozinha (15) e armador de ferros (10).

Em Maracanaú, a região possui 77 vagas disponíveis de emprego. A maior parte das vagas é para costureiro de calçados (15); costureiro de confecção (8); serralheiro (6); auxiliar de limpeza (3); passador de roupa (3) e padeiro (3). Para as pessoas com deficiência (PcDs), há 15 vagas para linha de produção e 2 para recepcionista.

Ainda na região metropolitana, no município de Horizonte, há 7 vagas, uma para cada função: barbeiro, costureira de máquina reta, manicure, soldador, técnico e manutenção de equipamentos de informática e serralheiro. Já Itaitinga disponibiliza 4 vagas: 2 para educador social, uma para eletricista de instalações de veículos automotores, e uma para consultor de vendas.

Em Sobral, a maior parte da oferta de vagas é para vendedor pracista (7); operador de telemarketing (6); técnico em fibras ópticas (6); auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão (6); empacotador (4).

Na região do Cariri, em Juazeiro do Norte, as principais oportunidades são para: consultor de vendas (8); manicure (2); lavadeiro (2); vendedor porta a porta (2); costureiro (1); cobrador externo (1).

Em Limoeiro do Norte, a maior parte das oportunidades é para: motorista entregador (3); garçom (3); auxiliar de linha de produção (2); cozinheiro (2) e vendedor de serviços (2).

