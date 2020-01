Ceará conta com 799 vagas de emprego nesta terça-feira

Os cearenses que desejam ingressar no mercado de trabalho, encontram nesta terça-feira (28), 799 vagas distribuídas por todo Estado. De acordo com o Sine/IDT, a maioria das vagas se concentra em Fortaleza, que contabiliza 319 oportunidades, sendo 50 para pessoas com deficiência (PcDs). As oportunidades com maior número de vagas são vendedor pracista (56), seguida por consultor de vendas (20) e operador de caixa (30).

Para as pessoas com deficiência, os cargos que concentram mais oportunidades são: recuperador de crédito (20), teleoperador (19) e operador de caixa (2)

Outras localidades

No Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), existem três oportunidades na área de repositor de supermercados. Para as pessoas com deficiência, há oportunidades apenas para atendente de telemarketing (10).

A região do Pecém conta com 58 oportunidades de emprego. As principais vagas são recepcionista e garçom, 15 vagas cada. Também há postos de trabalho disponíveis para técnico em borracha (1), técnico de planejamento de produção (1), técnico de manutenção elétrica (1) e confeiteiro (1)

Em Maracanaú, a maior parte das vagas é para costureiro (8); serralheiro (5) e técnico de vendas (3). Para as pessoas com deficiência (PcDs), há duas vagas para recepcionista e três para auxiliar de estoque.

Na região do Cariri, Juazeiro do Norte tem suas principais vagas para técnico em refrigeração (3) e vendedor pracista (2).

Em Quixadá, são 54 vagas disponíveis em várias funções. Há vagas para atendente de lojas (30), supervisor de vendas (6), auxiliar de linha de produção (4), técnico de enfermagem (1).

Ouça no Podcast “Plano de Carreira” dicas de como montar seu currículo e como se preparar para entrevista de emprego:

Informações sobre as oportunidades não são disponibilizadas por telefone. Assim, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine/IDT portando carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Por isso, é aconselhável que os candidatos cheguem cedo a uma das unidades do órgão, que funciona das 7h30 às 16h30, de segunda-feira a sexta feira. Para mais informações, acesse o site (http://www.idt.org.br/vagas-disponiveis) do Sine/IDT.