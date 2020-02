Ceará capta quarto Data Center na Praia do Futuro

Um novo data center será instalado no Parque Tecnológico da Praia do Futuro nos próximos três anos. Representantes da Elea Digital S/A, grupo responsável pelo investimento de R$ 100 milhões, e do Governo do Estado assinaram na manhã de hoje (17) Memorando de Entendimento para instalação do equipamento, que será o quarto do tipo no Ceará, ao lado da Angola Cables, Centurylink e Hostweb.

O governador Camilo Santana comemorou a prospecção do investimento.

“Não tenho dúvida que vocês vão encontrar aqui todas as condições viáveis para o novo negócio. Já somos o segundo ponto mais conectado do mundo com nossos cabos submarinos e temos a estratégia de fortalecer o hub tecnológico. A vinda da Elea Digital é muito importante para nós”

A existência de infraestrutura adequada na Capital foi determinante para a escolha, segundo Alteredo Gonçalves Filho, sócio diretor (CEO) da Elea Digital. “Identificamos a oportunidade de investir no Ceará aproveitando toda essa estrutura de cabos que o Ceará já tem. Queremos fazer isso de forma transparente e clara”, afirmou.

“Estamos investindo aqui porque entendemos que o Ceará é um estado conectado com o mundo graças aos cabos submarinos. Vimos potencial enorme com a diminuição da distância entre os outros continentes”, ressaltou o sócio investidor, Alessandro Lombardi.

As obras serão divididas em duas fases, com com investimento de R$ 60 milhões na primeira etapa e de R$ 40 milhões na segunda. A área prevista para a primeira fase é de 2 mil metros quadrados (m²), expansíveis para até 4 mil m² na fase seguinte.

O secretário Maia Júnior (Desenvolvimento Econômico e Trabalho) lembrou que o Governo pretende se tornar digital até 2022. “Das 21 secretarias de estado, 14 já estão trabalhando seus processos em nuvem. Isso significa redução de custos, maior controle e informações online”, disse.