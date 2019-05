Ceará atinge a marca de R$943,9 milhões em contratações do Crediamigo

O programa de microcrédito urbano do Banco do Nordeste (BNB), o Crediamigo, atingiu a marca de R$943,9 milhões no Ceará, nos primeiros quatro meses deste ano. Foi o estado que teve o maior volume desembolsado. Os cearenses são responsáveis por 497,9 mil operações.

Ao todo, o BNB desembolsou R$3 bilhões em contratações. O valor é 11,8% maior do que no mesmo período do ano passado.

Desde janeiro, já foi contratado 1,4 milhão de operações com microempreeendedores dos nove Estados nordestinos e norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, 5,7% a mais do que o registrado no ano passado.

O superintendente de Microfinança e Agricultura Familiar do Banco do Nordeste, Alex Araújo, ressalta que a previsão é de incremento das contratações até o fim do ano.

"Os micro e pequenos empreendimentos reagem mais rapidamente às melhoras da economia e temos visto esse movimento de crescimento da demanda desde o ano passado. Temos uma excelente expectativa para o Dia das Mães e estamos preparados para o segundo semestre. O Crediamigo tem feito uma enorme diferença no desenvolvimento do empreendedorismo no Nordeste”, afirma.

De mãe para filha

A fortalezense Ana Paula Paiva de Souza é cliente do Crediamigo desde 2015 e já soma sete empréstimos. Ela é uma das beneficiadas com os R$3 bilhões em recursos este ano. A microempreendedora já investiu em confecções, acessórios, semijóias, cosméticos e comidas regionais, sempre com o programa como parceiro.

Ana Paula confia no Crediamigo e não perde oportunidade de o recomendar a outras pessoas, como vizinhos e a sua própria filha, Amanda Annemberg. O conselho da mãe foi aceito e a nova empreendedora, que vende lingeries, já registra crescimento em sua atividade. "Eu indico o Crediamigo porque foi quem primeiro me apoiou e nunca desistiu de mim", garante a mãe.

O Crediamigo é o maior programa de microcrédito orientado da América do Sul e o terceiro maior do mundo. A metodologia destaca-se por oferecer o recurso financeiro associado a acompanhamento e orientação para sua melhor aplicação.

O programa disponibiliza capital de giro para investir em móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, reformas de instalações e seguros de vida.