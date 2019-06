Ceará amplia exportação de couros para Alemanha, Vietnã e Espanha

Ocupando o segundo lugar em exportação de couro na região Nordeste e o oitavo no Brasil, o Ceará exportou US$ 19,4 milhões no primeiro quadrimestre deste ano. As importações totalizaram a US$ 1,2 milhão, fazendo do estado o quarto maior importador nacional no setor.

Apesar de uma queda equivalente a 13,2% em relação ao ano anterior, o saldo comercial do Ceará do setor permanece superavitário em US$ 18,2 milhões, informou o Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec)

De acordo com o estudo, principais exportações são de couro bovino. As vendas da pele deste animais são marcadas pela divisão que é feita na superfície. O couro bovino dividido pela camada externa totalizou US$ 17,4 milhões; e o couro bovino úmido, com US$ 1,05 milhão.

Maiores consumidores

Os Estados Unidos foram os maiores consumidores, com US$ 8,6 milhões, seguido da Itália, com US$ 6,3 milhões. Os dois países representam 76,5% de todas as vendas externas do estado no período analisado.

A Alemanha foi o país que mais registrou aumento no consumo do produto entre janeiro e abril de 2019 em relação a igual período do ano passado. A elevação foi de 765,3%, chegando a marca de US$ 1,5 milhões. Vietnã (US$ 1,5 milhões) e Espanha (US$ 406,3 mil) também exibiram aumentos de 244,8% e 793,5%, respectivamente.

O couro bovino não dividido na superfície foi o mais adquirido externamente pelo Ceará no período, com US$ 634 mil. Com um total de US$ 562,3 mil, o mercado norte-americano é o maior fornecedor do segmento, englobando 46,1% de todo o montante que o estado adquiriu externamente em couros. A Itália, segundo no ranking de fornecedores, exportou ao Ceará 290,4% a mais em relação ao mesmo período no ano anterior, totalizando US$ 510,6 mil.