Cases de inovação do Ceará serão apresentados em evento nacional

Três cases de inovação desenvolvidos pelo Senai Ceará foram selecionados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para participar do evento Summit SENAI 4.0, que deverá reunir os melhores casos de sucesso de atuação do Senai em todo o País. Os projetos cearenses possuem duas áreas de atuação: redução de desperdícios produtivos (otimização) e dados integrados em tempo real (digitalização).

Em parceria com o Sebrae, o Senai executou na empresa Agromix Rações um projeto piloto de consultoria em Indústria 4.0. A empresa produz rações para aves e suínos. De acordo com o sócio da empresa, André Siqueira, a empresa recebeu acompanhamento técnico para implantação de sensores e tecnologias que hoje facilitam o aumento da produtividade. "A partir dos sensores, recebemos informação em tempo real de tudo que acontece com as máquinas, acessando até pelo celular. Isso possibilitou definir novas metas de produtividade, fazer ajustes, evitar problemas que causavam paradas de equipamento e com isso", detalha.

As empresas Carone e Fino Corpo melhoraram seus processos produtivos por meio da redução de desperdícios. A gerente geral da Carona (que produz cadeiras de rodas), Yalis Cardoso, conta que não estavam conseguindo atender os clientes com velocidade e sabiam que o gargalo estava na produção. "Medimos o tempo de produção de dois principais produtos, desde a chegada do aço até o produto ser expedido. A partir disso, economizamos tempo em costura, pintura, montagem. Estamos produzindo mais e estamos colhendo os frutos", revela.

Na Fino Corpo, indústria de lingerie, a estratégia de cronometrar o tempo de produção de cada peça também foi utilizada, conforme conta o proprietário da empresa, Eudes Colares. Ele afirma que a empresa é pequena e, com o acúmulo de pedidos, passaram a perceber desorganização. "Na nossa empresa, todo mundo produzia tudo. A partir da consultoria, dividimos e cada grupo tem sua produção. Como estão separados, quando surge uma dificuldade, sabemos onde está o problema", explica. Antes, a produção diária de cada funcionário era de 27 peças. Hoje, esse número está em 70.

De acordo com o gerente de inovação do Sistema FIEC, Pablo Padilha, os três cases enviados pelo Senai Ceará foram selecionados entre os 40 de todo Brasil. "Essa escolha de 100% dos nossos cases para serem apresentados nacionalmente sugere a eficiência das consultorias e desenvolvimento de projetos de inovação do SENAI Ceará, sempre focado na real necessidade da indústria".