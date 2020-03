Carteira de trabalho será emitida apenas em versão digital a partir desta segunda (2)

A partir desta segunda segunda-feira (2), as unidades de atendimento do Sine/IDT deixarão de emitir a versão física da carteira de trabalho. Isso porquê, a versão digital do documento será adotada como principal item de registro de atividade do trabalhador. A iniciativa faz parte de um medida instaurada pela Governo Federal, através da Lei nº 13.874/2019 e pela Portaria nº 1065/2019.

Com a alteração para a plataforma digital, os contratos de trabalho e demais informações trabalhistas, como férias e alterações de salários, são migradas automaticamente.

Além disso, o Ministério da Economia informou que a CTPS Digital registrará as contratações processadas com base no número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), considerando brasileiros e estrangeiros.

A nova versão digital do documento desobrigará ao empregador que esteja no e-Social de realizar anotações no documento físico. Com a alteração, a versão física deverá perder validade.

Como acessar a CTPS Digital?

Para acessar o documento, basta baixar gratuitamente o aplicativo na loja virtual (Apple Store da Apple iOS e no Play Store do Android) ou acessar o site.

Versão física

Os trabalhadores que já solicitaram a CTPS pelo modelo anterior nas unidades do Sine/IDT e ainda não receberam o documento, podem retirá-lo presencialmente a qualquer momento.

Contudo, é preciso apresentar um documento de identificação com foto.