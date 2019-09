Carteira de Trabalho física não será mais necessária na contratação de funcionários

As empresas que já usam o eSocial poderão efetuar novas contrações sem exigir dos novos funcionários a Cateira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) física. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a nova Carteira de Trabalho Digital começou a valer hoje (24) e vai "facilitar o acesso ao mercado".

A novidade estava prevista na Lei da Liberdade Econômica, sancionada na última sexta-feira (20). A Carteira Digital é disciplinada pela Portaria nº 1.065, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, publicada na edição desta terça do Diário Oficial da União (DOU).

O documento digital está previamente emitido para todos os brasileiros e estrangeiros que estejam registrados no Cadastro de Pessoa Física (CPF). Cada trabalhador terá de habilitar o documento, com a criação de uma conta de acesso no site do governo.

De acordo com o governo, a Carteira Digital vai resultar em simplificação e desburocratização.

As anotações serão realizadas eletronicamente e poderão ser acompanhadas por meio de aplicativo disponível para Android e iOS ou ainda pelo site do governo.

Cadastro Pessoa Física

Com isso, a identificação da Carteira Digital será o número do CPF do trabalhador, que segundo o Ministério da Economia passa a ser o número válido para fins de registro trabalhista. "Diante disso, é importante que os empregadores que utilizam o eSocial observem, no momento da contratação, critérios como a idade mínima dos brasileiros e estrangeiros e o amparo legal dos estrangeiros com relação ao direito a atividade remunerada no país", diz o governo.