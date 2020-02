Carnaval exige cuidados dos foliões contra furtos e trocas de cartões

Com a chegada do Carnaval, aumentam também alguns golpes aplicados nos bloquinhos como a troca de cartões. A folia exige cuidados dos brincantes para não caírem no golpe nem sofrerem furto de celulares, outra prática constante no período e que ajuda a proliferar as fraudes.

A aglomeração de pessoas e a distração no momento dos pagamentos facilitam aplicar o golpe da troca do cartão, o mais comum nesta época do ano, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Normalmente, o golpista se passa por um ambulante e se aproveita de um momento de distração do comprador para olhar a senha que está sendo digitada. Ou ainda, usa algum truque e desviar a atenção do folião para que a vítima digite a senha no campo destinado ao valor da compra. Por dim, aproveitando-se da falta de atenção do comprador, o golpista devolve um outro cartão e a troca só é percebida quando a pessoa tentar usá-lo novamente.

Para evitar ser vítima desse golpe, a Febraban orienta que prestar muita atenção ao fazer os pagamentos é a principal forma de fugir do golpe. "O ideal é que a própria pessoa insira o cartão na maquininha e fique segurando-o o tempo todo. Caso isso não seja possível, é muito importante que ela confira se o cartão devolvido é realmente o dela assim que o receber do ambulante", explica Adriano Volpini, diretor da comissão de Prevenção a Fraudes da Febraban.

Volpini alerta que, além do cartão, os golpistas também precisam da senha para realizar operações fraudulentas. Por isso, é preciso tomar cuidado na hora de digitar o código na maquininha. "Preste atenção se não tem ninguém observando enquanto você digita e veja se os números aparecem na tela: isso não pode acontecer. O campo de senha deve mostrar apenas asteriscos".

Outro problema muito comum em locais com aglomeração de pessoas são os furtos, roubos ou perda do celular. Caso isso aconteça, é muito importante comunicar ao banco o mais rápido possível. "Quando a pessoa tem seu celular roubado, ela se lembra de fazer o boletim de ocorrência e avisar a empresa de telefonia e a operadora do cartão de crédito. Quase ninguém lembra de avisar ao banco", ressalta o diretor.

Esse descuido pode ter consequências graves. Caso o ladrão consiga desbloquear o celular, ele poderá ter acesso à conta da vítima pelo aplicativo do banco, por exemplo.

Em geral, os bandidos têm técnicas de convencimento, por meio de e-mails ou mensagens falsas, para induzir a vítima a informar as senhas de desbloqueio do aparelho celular, onde, por vezes, são guardadas informações que permitem o acesso ao aplicativo bancário. "Desconfie sempre, principalmente de links enviados, a orientação é a própria pessoa acionar a operadora para pedir o bloqueio", afirma Volpini.

Confira as orientações da Febraban para reduzir os riscos de ser vítima de golpistas:

• Nunca empreste ou entregue o seu cartão para ninguém e nunca o perca de vista. Pode haver a troca do cartão sem que você perceba;

• Ao efetuar pagamentos com seu cartão, não deixe que ele fique longe do seu controle, confira o valor e tome cuidado para que ninguém observe a digitação da sua senha;

• Ao finalizar a compra e pegar o cartão de volta, veja se é o seu nome que está nele.

• Solicite sempre a via do comprovante de venda e confira o valor impresso da compra;

• Sempre que possível, passe você mesmo o cartão na maquininha.

• Cadastre-se para receber avisos por SMS ou e-mail a cada transação realizada com seu cartão, assim, é possível identificar com rapidez uma transação fraudulenta;

• Nunca guarde a senha junto com o cartão. Isso reduz o risco em casos de perda ou roubo;

• Tome cuidado com esbarrões ou encontros acidentais, que possam levar a perder de vista, temporariamente, o seu cartão magnético. Se isso ocorrer, verifique se o cartão que está em seu poder é realmente o seu. Em caso negativo, ligue imediatamente para o banco e solicite o cancelamento do cartão;

• Quando for destruir um cartão, corte o chip ao meio. Mesmo com o plástico cortado, é possível fazer transações se o chip estiver intacto;

• Em caso de roubo, perda ou extravio do seu cartão, ligue imediatamente para a Central de Atendimento do seu banco e solicite o cancelamento do cartão. Em caso de roubo, também registre um B.O. na delegacia mais próxima.