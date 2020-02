Carnaval deverá movimentar R$ 479 milhões no Ceará

O Carnaval deverá gerar impacto maior à economia cearense em 2020 do que em 2019. Segundo previsão da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), os festejos deverão gerar uma renda de R$ 479,8 milhões no Ceará. O número é 12% superior ao registrado em igual período de 2019.

A Setur também estima um crescimento no número de turistas chegando ao Ceará para as festas de Carnaval. Ao todo, 143 mil visitantes deverão vir ao Estado, ocupando 89,2% da capacidade da rede hoteleira. A previsão indica uma alta 8,8% ao Carnaval de 2019.

Em Fortaleza, a média de ocupação dos hotéis está em 92%, nos flats, 88%, nos albergues, 79%, e nas pousadas 78%.

"Muitos turistas procuram o Ceará para descansar, mas também para aproveitar a festa em Fortaleza e nas principais praias do Estado. Nosso índice de ocupação está excelente", aponta o secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho.

Durante o Carnaval, o Aeroporto de Fortaleza deve receber 19 voos extras (pousos e decolagens) entre os dias 21 e 26 de fevereiro, segundo a Fraport – empresa alemã que administra o terminal.

Os destinos e origens dos voos extras Belém, Rio de Janeiro, Guarulhos, Recife, Campinas, Confins e Natal.

Interior

Nas praias, a média de ocupação na rede hoteleira é de 91,4%, prevê a Setur.

No Interior, a maior ocupação é esperada para Guaramiranga, com 99%. Jericoacoara (97,5%), Canoa Quebrada (96,7%), Cumbuco (95%), Porto das Dunas/Prainha (95%), Praia das Fontes/Morro Branco (85%), Camocim (81%) e Trairi (80%) vêm logo em seguida.