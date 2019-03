Carnaval 2019: confira promoções de bebidas e carnes em supermercados

Para garantir a dispensa cheia durante o carnaval, os supermercados estão apostando em promoções voltadas para o feriado, das bebidas alcóolicas aos ingredientes do churrasco, alguns com promoções até sexta-feira (1º) e outros para todo o periodo de festa.

Para garantir a carne assada nos cinco dias, o Frangolândia está com oferta, por exemplo, no coxão mole bovino, ofertado por R$ 19,99 o quilo. Já a fraldinha está R$ 16,99 o quilo. O quilo de coração de frango pode ser encontrado por R$ 16,80 no Cometa, junto com a linguiça calabresa por R$ 7,99. E o contra filé está por R$ 21,90 o quilo no Assaí até amanhã.

Já entreos frios, 100g do presunto Perdigão está por R$1,79 no Frangolândia. O queijo coalho está R$ 19,98 o quilo no supermercado Lagoa e 3kg de salsicha está por R$ 17,90 no Assaí até sexta. Para acompanhar, o pacote com 400g de pão hot dog/hambúrguer está R$ 2,69 também no Assaí.

Bebidas

Há dois anos, o perfil Econodrink publica as melhores ofertas nessa categoria em supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana. "Hoje em dia o que tá muito em alta são as puro malte, as que têm procura devido ao custo benefício é a Devassa Puro Malte e a Bohemia Puro Malte", aponta Bruno Zaranza, criador da conta.

Para este carnaval, ele listou as principais ofertas. Segundo ele, não faltam opções de bebidos com preços baixos, sem que esteja próximo ao vencimento.

"Na época de carnaval as cervejarias querem predominar nos bloquinhos e nas cidades onde há festa, visando ações de marketing. Os supermercados também fazem isso para atrais os clientes para dentro da loja, sabendo que a procura por bebida nessa época é uma das maiores do ano. Devido a esses fatores, encontramos um festival de ofertas nos supermercados e depósitos", comenta.

Cervejas:

Lata de 269ml

Budweiser por R$1,85 na rede Extra

Lata de 350ml

Devassa Puro Malte por R$1,89 na rede Carnaúba

Bohemia Puro Malte por R$1,85 na rede Extra

Skol Pilsen por R$1,79 na rede Assaí

Antártica Subzero por R$1,59 na rede Santa Rita

Longneck de 355ml

Bohemia Puro Malte por R$1,99 na rede Assaí Atacadista

Eisenbahn por R$2,83 no Atacadão das Bebidas

Longneck de 330 ml

Budweiser por R$2,87 no Atacadão das Bebidas

Garrafa de 600 ml

Eisenbahn por R$4,98 na rede Lagoa

Vodkas:

Smirnoff Ice 275 ml por R$ 3,85 no Atacadão das Bebidas

Smirnoff de 998 ml por R$26,80 no Atacadão das Bebidas

Skyy 980 ml por R$ 24,50 no Atacadão das Bebidas

Uísque:

Black White 1L por R$ 36,96 (para quem tem cartão hipercard) na rede Hiper Bompreço

Old Parr de 1L a R$ 98,99 reais no CenterBox