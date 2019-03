Cardápio do Hard Rock Café Fortaleza terá opções preparadas com ingredientes locais

Com preços que vão de R$17,90 a R$69,90, o Hard Rock Café Fortaleza abre as portas para o público nesta sexta-feira (15). Além do cardápio internacional completo, o restaurante traz o diferencial de criar itens com ingredientes locais.

Patenteado pela marca estadunidense e obrigatório em todos os restaurantes da rede, o Legendary Burguer terá um toque gastronômico cearense. De acordo com o chefe de cozinha do HRC Fortaleza, Vinicius Leite, o Legendary local promete agradar o paladar de todos. “Teremos o Original Legendary, mas com uma pitada do nosso 'sotaque'. Por enquanto, não podemos divulgar os ingredientes especiais dessa versão exclusiva. A ideia é surpreender e induzir o cliente a perguntar ao server quais são os itens secretos que compõem o hambúrguer, mas garantimos que será algo surpreendente e delicioso”, disse.

O Original Legendary Burguer custa R$46,90 e é feito com 220 gramas de carne de raças britânicas, bacon, queijo cheddar, onion ring, alface americana e tomate, sempre acompanhado de batatas fritas. Além disso, o cardápio do HRC Fortaleza traz outros hambúrgueres clássicos como o Atomic Burguer, vendido a R$46,90 que é coberto com cebolas e japeleños fritos picantes, queijo pepperjack derretido, alface, tomate e chipotle aioli.

Outra criação exclusiva para a cidade é a entradinha Coconut Shrimp, que traz o camarão empanado em sua composição adicionado no coco crocante. E logo em seguida, a dica do chefe para o prato principal é o New York Strip Steak (R$69,90), que traz um corte de carne grelhada ao ponto que o cliente preferir, coberto com manteiga de ervas, purê de batatas e vegetais do dia.

Opções Veganas

Um dos itens do menu, já é conhecido entre os fãs do Hard Rock, é o Black Bean & Burguer de Quinoa. A opção é composta por um exclusivo hambúrguer caseiro de Quinoa, feijão preto temperado com pimentão vermelho, purê de alho e especiarias. Para dar um toque mais especial, o burguer é servido com guacamole, chipotle aioli, queijo jack, em um pão brioche tostado.

Drinks e doces

Nesse cardápio do Hard Rock Cafe Fortaleza, ganha destaque o Hurricane, carro-chefe da casa, que é servido em copo souvenir colecionável, a base de frutas tropicais, bacardi e amaretto.

Para os que desejam se refrescar com drinks não alcoólicos, um dos mais famosos no Hard Rock é o Mango-Berry Cooler, que traz em sua composição purê de manga, morangos, suco de abacaxi e laranja, sweet sour e splash de soda limão. Outro drink não alcoólico de destaque é o Strawberry Brasil Lemonede (R$17,90), com morango frescos, manjericão e limonada da casa.

Para os amantes do doce, a apostou é o tradicional Homemade Apple Cobbler, uma torta de maçã servida com sorvete de baunilha, coberta com nozes e calda de caramelo. Aos apaixonados por chocolate, há também várias opções como o cheesecake de oreo.