Capacitação para a Rota do Mel é oferecida para apicultores de Crateús

Os apicultores do município de Crateús terão ajuda para estruturar seus trabalhos. Na próxima segunda-feira (15), o Ministério do Desenvolvimento Regional promove a oficina de planejamento da Rota do Mel. A ação faz parte do Programa Rotas da Integração Nacional e atua para incentivar a produção local. O encontro será no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará (IFCE), no campus da cidade.

Durante a oficina, serão discutidas estratégias para fortalecer o Polo Crateús de produção de mel, tais como a disponibilização de ferramentas para os agentes locais e privados para a elaboração a suas carteiras de projetos e gestão. Além disso, será definido um nome para o Polo e a criação de um comitê gestor do projeto.

O encontro reunirá técnicos de diversas instituições, apicultores, pecuaristas, bancos, universidades e atores locais.

Serviço

Oficina de Planejamento da Rota do Mel no Polo Crateús

Data: 15 de abril

Horário: das 7h30 às 18h

Local: Auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE Crateús (Avenida Geraldo Marques Barbosa, Nº 567 – Bairro Venâncio)