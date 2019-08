Campanha Fortaleza Liquida oferecerá descontos de até 70%

Mais de 5 mil lojas Capital irão participar da 10ª edição da campanha Fortaleza Liquida, promovida anualmente pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza. A expectativa da entidade é de que, neste ano, sejam movimentados mais de R$ 225 milhões durante os 11 dias de liquidação, volume 3% superior ao registrado no ano passado.

“No ano passado nós tivemos o faturamento de R$ 220 milhões, o que movimentou bem a economia do varejo de Fortaleza. Para este ano, esperamos um crescimento entre 2% e 3%”, disse o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, nesta segunda (26), durante o lançamento da ação.

O evento, terá início na próxima sexta-feira (30) e segue até o dia 9 de setembro, e contará com a participação de estabelecimentos espalhados pelo Centro, corredores comerciais e pelos principais shoppings da Capital, como Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, Del Paseo, Shopping Parangaba e Shopping Benfica.

Prêmios

Além dos descontos, os clientes das lojas participantes irão concorrer a prêmios que incluem um Toyota Corolla, uma moto Honda e três caminhões carregados de prêmios. Já os vendedores dos cinco cupons ganhadores receberão um vale-compras no valor de R$ 1 mil.

Para concorrer aos prêmios, o cliente recebe um cupom a cada R$ 50 em compras. Pagando com o cartão na maquininha Rede ou Pop Credicard, o consumidor recebe dois cupons e se a compra for feita nessas maquininhas com o cartão Elo, o estabelecimento dará três cupons a cada R$ 50.

Descontos

Embora os lojistas tenham liberdade para definir seus próprios descontos, Assis Cavalcante diz que as ofertas podem chegar a 70%. “Os descontos são livres, e algumas lojas vão entrar com 60% ou 70%. Só faço a recomendação ao lojista para que realmente ele aplique o desconto que seja possível dar, para que não haja quebra da credibilidade”, disse.

Queima de estoque

Segundo Cavalcante, a ideia da campanha é fazer com que os lojistas possam renovar seus estoques e possam se preparar para as vendas de final de ano. “No Fortaleza Liquida, o lojista pode vender aqueles produtos que não conseguiu vender no Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais, liquidando agora em setembro, para poder comprar para a grande data que é em dezembro”, diz.