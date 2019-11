Caixa traz à Fortaleza caminhão para negociar dívidas

Quem tem pendências com a Caixa Econômica Federal já pode tentar regularizar a situação. Durante os dias 18 a 22 de novembro, uma unidade móvel de atendimento estará na Capital. O caminhão estará estacionado na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, atendendo no horário de 10 às 16 horas.

De acordo com informações da instituição financeira, os descontos variam entre 40% e 90% para liquidação à vista. Lançada no fim de maio, a campanha Você no Azul oferece facilidades para pessoas físicas e empresas que desejam regularizar débitos com atraso superior a 360 dias.

Na região Fortaleza, 53.069 consumidores se enquadram nas condições da campanha do programa, num total de 75.205 contratos. A renegociação abrange contratos pessoa física e jurídica. “É uma oportunidade única de quitação com descontos de até 90% de desconto, ou renegociar com condições diferenciadas, retirando o seu nome de cadastros restritivos e recuperando o poder de compra neste momento de retomada da economia”, destaca o superintendente regional da CAIXA George Gress.

Situação

Dependendo da situação do contrato e do tipo de operação de crédito, as alternativas podem incluir renovação do contrato para aumento de prazo, unificação de diferentes tipos de dívida e pausa no pagamento da prestação.

Serviço:

Data: de 18 a 22 de novembro de 2019

Horário: das 10h às 16h

Local: Praça do Ferreira