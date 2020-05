Caixa terá 38 agências abertas neste sábado (23) para saque do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta sexta-feira (22) uma lista com as agências que estarão abertas amanhã (23) para atendimento relacionado ao auxílio emergencial do Governo Federal. No Ceará, 38 unidades estarão funcionando de 8h às 12h, sendo 16 em Fortaleza.

A Caixa está dando continuidade ao pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. O cronograma foi iniciado na última segunda-feira (18). Hoje a segunda parcela do benefício está sendo creditada para beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 5.

Nascidos em maio e junho estão recebendo o benefício hoje em poupança social. Operações como saque e transferência da segunda parcela na poupança social só estarão liberadas a partir de 30 de maio.

Confira a lista de todas as agências que estarão funcionando no Estado:

Barbalha

Av Cel. João Coelho, 55

Camocim

Rua José de Alencar, 357

Canindé

Rua Romeu Martins, 125

Cascavel

Av Chanceler Edson Queiroz, 2846

Caucaia

Av Edson da Mota Correia, 840

Crateús

Rua Dom Pedro II, 933/939

Crato

Rua Cel Luis Teixeira, 1064

Fortaleza

Aldeota

Av Barão de Studart, 2191

Av Santos Dumont, 2772

Centro

Rua Floriano Peixoto, 1084

Av Monsenhor Tabosa, 388

Rua Guilherme Rocha, 45

Cidade dos Funcionários

Avenida Oliveira Paiva, 800

Cocó

Av Engenheiro Santana Junior, 2277

Conjunto Ceará

Av H, 901

Fátima

Av Treze de Maio, 389

Jacarecanga

Av Francisco Sá, 3832

Maraponga

Av Godofredo Maciel, 2238

Messejana

Rua Cel Francisco Pereira, 62

Padre Andrade

Av Mister Hull, 3750

Parangaba

Rua Sete de Setembro, 132

Parque Dois Irmãos

Av Pres. Costa e Silva, 2721

São Gerardo

Av Bezerra de Menezes, 1001

Horizonte

Av Pres. Castelo Branco, 4844

Icó

Av Nogueira Acyoli, 1354

Iguatu

Rua Floriano Peixoto, 633

Itapajé

Rua Fausto Pinheiro, 865

Itapipoca

Rua Dom Aureliano Matos, 390

Juazeiro do Norte

Rua da Conceição, 361

Limoeiro do Norte

Rua Cel Malveira, 2360

Maracanaú

Av Dr. Mendel Steinbruch, S/N

Maranguape

Rua Capitão Jeová Colares

Pacajus

Rua Francisco Lopes, 170

Pacatuba

Rua 74, S/N

Quixadá

Rua Dr. Rui Maia, 580

Sobral

Rua Cel José Saboia, 300

Tauá

Rua Nenem Borges, S/N

Tianguá

Rua Zeca Teles de Menezes, 222