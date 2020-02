Caixa Seguridade protocola pedido de abertura de capital

O braço de seguros da Caixa Econômica Federal, Caixa Seguridade, protocolou nesta sexta-feira (21) seu pedido de abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A oferta será secundária, ou seja, o dinheiro arrecadado irá para a Caixa Econômica e não para a Caixa Seguridade.

A operação será coordenada por um grupo de bancos, que inclui Morgan Stanley, a própria Caixa, Bank of America, Credit Suisse, Itaú BBA e Banco do Brasil. A retomada dos planos acontece quase três anos após a Caixa Seguridade ter desistido do IPO, alegando na época condições adversas de mercado.

Além dela, a gestão de Pedro Guimarães pretende abrir o capital da operação de cartões, da Lotéricas, e do setor de gestão de recursos (Caixa Asset Management). O mercado estima que Caixa Seguridade, Caixa Cartões e Lotéricas levantem, juntos, R$ 25 bilhões em seus IPOs.

O processo faz parte do plano de desestatização do banco para alavancar recursos e pagar a dívida de ICHD (Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida) com a União. O instrumento foi adotado entre 2007 e 2013 para permitir que o banco aumentasse sua oferta de crédito sem que o seu controlador (a União) tivesse que capitaliza-lo com recursos próprios.

"O primeiro passo [para usar os recursos captados] é pagar dívida. Não podemos ter uma dívida de vencimento e não pagar. Além disso, queremos continuar crescendo a carteira [de crédito] em alguns segmentos específicos, como crédito imobiliário e para infraestrutura" afirmou Guimarães em janeiro deste ano.

Além dos IPOs, a Caixa prepara uma reformulação de sua estrutura administrativa, que deve incluir um novo programa de demissão voluntária (PDV), a criação de centenas de superintendências menores e o fechamento de agências.