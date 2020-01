Caixa Seguridade e Tokio Marine firmam acordo para formar nova sociedade

A Caixa Seguridade e a Tokio Marine firmaram, nesta segunda-feira (6), um acordo para a formação de uma nova sociedade para vender seguro habitacional e residencial por meio da Caixa Econômica Federal pelo prazo de 20 anos.

A Caixa Seguridade terá 75% de participação na sociedade; a Tokio Marine, uma das maiores seguradoras do Brasil, deterá os demais 25%. A gestão e a governança serão compartilhadas entre as duas empresas.

No fechamento da operação -que deve acontecer em 4 de janeiro de 2021-, a Tokio Marine deverá efetuar um aumento de capital de R$ 1,52 bilhão na nova companhia, valor que será repassado à Caixa Econômica.

A reestruturação da operação de seguros está alinhada com a estratégia do banco, que se prepara para a abertura de capital da Caixa Seguridade, que estava prevista para setembro de 2019, acabou ficando para o final do primeiro trimestre deste ano. O braço de cartões, por sua vez, deve chegar à Bolsa só no segundo semestre.