Caixa prolonga a campanha de renegociação de dívidas em Fortaleza

A Caixa Econômica Federal juntamente com a Justiça Federal prorroga o mutirão de renegociação de dívidas para pessoas físicas e jurídicas em Fortaleza dos dias 19 a 21 de agosto. De acordo com a Caixa, serão mais de 4.000 contratos disponíveis, com descontos de até 90%.

Os descontos estão disponíveis em casos de créditos comerciais, como empréstimos, cartões de crédito e cheque especial e capital de giro, par as pessoas jurídicas. O atendimento acontecerá na Justiça Federal, na praça Murilo Borges, das 12h:30 às 16h.

A campanha ficará disponível em todo o País até o dia 22 de agosto. A ação faz parte da campanha Você no Azul que abrange cerca de três milhões de clientes, permitindo facilidades para a regularização de dívidas com atraso superior a 360 dias com descontos entre 40% e 90% para a quitação a vista, de acordo com a situação dos contratos e o tipo de operação de crédito.



Para pessoas físicas, a ação engloba cerca de 2,6 milhões de clientes, em que 92% poderão quitar seus débitos à vista com valores inferiores a R$ 2.000. Já para pessoas físicas cerca de 320 mil serão contempladas e, cerca de 65% terão a possibilidade de sanar as dívidas com valores menor a R$ 5.000.

Serviço

Período: de 19 a 21 de agosto

Local: Sede Justiça Federal, situada na Praça Murilo Borges, SN, 5º andar,Centro.

Horário de atendimento: 12h30 às 16h.