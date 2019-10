Caixa libera R$ 90 milhões de FGTS para 244 mil cearenses; veja as agências que abrirão no sábado

A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira (25) uma nova etapa de saques dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores nascidos em fevereiro e março na modalidade saque imediato. De acordo com o banco, serão pagos R$ 90 milhões a 244 mil cearenses.

A nova etapa é destinada aos trabalhadores que não são correntistas da Caixa. Para agilizar o atendimento, o banco orienta que o trabalhador porte em mãos no momento do saque a carteira de trabalho, independente de qual seja o canal de retirada.

O prazo limite para o saque é até 31 de março de 2020. Se o beneficiário não realizar o saque até essa data, os valores retornam para a conta do FGTS do trabalhador.

Onde o trabalhador poderá sacar os valores do saque imediato e qual a documentação necessária?

Nas Unidades Lotéricas: os valores até R$ 100 por conta podem ser sacados utilizando o CPF e o documento de identificação. Para valores entre R$ 100 e R$ 500 nesse canal, são necessários documento de identificação e Senha Cidadão.

Nos Terminais de Autoatendimento: são necessários o CPF e a Senha Cidadão.

Nos correspondentes Caixa Aqui: os valores podem ser sacados utilizando o documento de identificação e o Cartão Cidadão com senha.

Horário Especial

Nesta sexta-feira, sábado (26) e na próxima segunda-feira (28), as agências de atendimento no Estado terão horário de funcionamento especial. No momento, os trabalhadores poderão realizar os saques bem como tirar dúvidas, fazer ajustes de cadastro e emitir a senha do cartão cidadão.

As unidades que abrem às 8 horas fecharão duas horas mais tarde. Já as agências cujo expediente inicia às 9 horas abrirão uma hora mais cedo e fecharão uma hora mais tarde. As que abrem 10 horas e 11 horas iniciarão duas horas mais cedo com base no horário local.

Confira a lista das agências que irão aderir ao horário especial em Fortaleza:

AG. IRACEMA, CE

RUA FLORIANO PEIXOTO, 1084 CENTRO

FORTALEZA CE

AG. PESSOA ANTA, CE

AV ALMIRANTE BARROSO, 500 CENTRO

FORTALEZA CE

AG. DEL PASEO, CE

AV SANTOS DUMONT 3131 LJS 250 251 E ANCORA 3 ALDEOTA

FORTALEZA CE

AG. FORTAL, CE

AV SANTOS DUMONT 2772 ALDEOTA

FORTALEZA CE

AG. ALDEOTA, CE

AV. BARAO DE STUDART, 2191 ALDEOTA

FORTALEZA CE

AG. JOSE DE ALENCAR, CE

RUA SENADOR POMPEU, 716 CENTRO

FORTALEZA CE

AG. BEZERRA DE MENEZES, CE

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1001 SAO GERARDO

FORTALEZA CE

AG. FRANCISCO SA, CE

AV. FRANCISCO SA, 3832 CARLITO PAMPLONA

FORTALEZA CE

AG. GOMES DE MATOS, CE

AV PROFESSOR GOMES DE MATOS, 455 PARREAO

FORTALEZA CE

AG. JANGADA, CE

AV ENGENHEIRO SANTANA JUNIOR, 2277 COCO

FORTALEZA CE

AG. CONJUNTO CEARA, CE

AV H, 901, 3A ETAPA CONJUNTO CEARA II

FORTALEZA CE

AG. TERRA DA LUZ, CE

AV. PONTES VIEIRA, 2.000 DIONISIO TORRES

FORTALEZA CE

AG. NAUTICO, CE

AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 125 MEIRELES

FORTALEZA CE

AG. PARANGABA, CE

RUA 7 DE SETEMBRO, 132 PARANGABA

FORTALEZA CE

AG. MISTER HULL, CE

AV MISTER HULL, 3750 PADRE ANDRADE

FORTALEZA CE

AG. DOM LUIZ, CE

R FREI MANSUETO, 1294 MEIRELES

FORTALEZA CE

AG. BENFICA, CE

RUA CARAPINIMA, 2200, LOJA 115 BENFICA

FORTALEZA CE

AG. SENHORA DE FATIMA, CE

AV TREZE DE MAIO, 389 FATIMA

FORTALEZA CE

AG. EDSON QUEIROZ, CE

AV WASHINGTON SOARES, 4335 - LOJA 800 SAPIRANGA

FORTALEZA CE

AG. PRACA DO FERREIRA, CE

RUA GUILHERME ROCHA, 45 CENTRO

FORTALEZA CE

AG. MESSEJANA, CE

RUA CORONEL FRANCISCO PEREIRA, 62 MESSEJANA

FORTALEZA CE

AG. OLIVEIRA PAIVA, CE

AV OLIVEIRA PAIVA, 800 CIDADE DOS FUNCIONAR

FORTALEZA CE

AG. JOSE WALTER, CE

AV PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2721 JOSE WALTER

FORTALEZA CE

AG. MARAPONGA, CE

AV GODOFREDO MACIEL, 2238 - LJ 6/12 - SL 106 A 112 MARAPONGA

FORTALEZA CE

AG. ALVARO WEYNE, CE

AV DOUTOR THEBERGE, 2113 ALVARO WEYNE

FORTALEZA CE

AG. ESTRADA DO FIO, CE

R JOSE HIPOLITO, 1240 MESSEJANA

FORTALEZA CE

AG. AV SENADOR VIRGILIO TAVORA, CE

AV SENADOR VIRGILIO TAVORA, 133 MEIRELES

FORTALEZA CE

AG. CAMPUS DO PICI, CE

AV HUMBERTO MONTE, 2929 - LOJAS 5,6,8 PICI

FORTALEZA CE

AG. PAPICU, CE

AV SANTOS DUMONT, 5335 PAPICU

FORTALEZA CE

AG. GRANDE BOM JARDIM, CE

AV GENERAL OSOSIO DE PAIVA 2441 VILA PERI

FORTALEZA CE