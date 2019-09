Caixa libera R$ 183 milhões para saques do FGTS no Ceará

Os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tiveram início na última sexta-feira (12). Conforme a Caixa Econômica Federal, foram liberados cerca de 33 milhões de trabalhadores, que receberão o crédito automático na conta poupança no Brasil. Só no Ceará, são 138 milhões depositados nas contas de 384.132 mil contribuintes, nascidos entre os meses de janeiro a abril.

Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais disponibilizados pela Caixa.

Para aqueles que não têm conta poupança na Caixa, aberta até o dia 24 de julho de 2019, ou conta corrente, o calendário começa no dia 18 de outubro, para os nascidos em janeiro, e vai até 6 de março de 2020, para os nascidos em dezembro.