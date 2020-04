Caixa já creditou R$ 16,3 bi para pagamento de auxílio emergencial

Desde o início do pagamento do auxílio emergencial até hoje (20), foram creditados R$ 16,3 bilhões para o pagamento do benefício a 24 milhões de brasileiros. Hoje (20), a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento, deposita o valor de R$ 600 para 4.230.900 pessoas na Poupança Social Digital Caixa.

Até agora, 38 milhões de cidadãos cadastraram-se para receber o benefício. Na última sexta-feira (17), o banco realizou o crédito para 3.438.238 pessoas com conta poupança na Caixa. Já no sábado (18), o crédito foi para 1.420.466 pessoas com contas em outros bancos.

> Calendário de saques, inscrições e condições: veja o que já se sabe sobre o auxílio emergencial

Bolsa Família

O calendário de pagamento do Bolsa Família nesta semana começa hoje, quando recebem o benefício 1.923.492 pessoas das 1.357.623 de famílias cujo Número de Identificação Social (NIS) tem o 3 como último digito. Na quarta-feira (22), é a vez de receberem o pagamento1.924.261 pessoas de 1.358.166 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 4.

Na quinta-feira (23), recebem o auxílio 1.922.522 pessoas das 1.356.938 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 5; e na sexta-feira, recebem 1.919.453 pessoas das 1.354.772 de famílias atendidas pelo programa cujo último digito do NIS é igual a 6.

Saque em dinheiro

Segundo a Caixa, os saques em dinheiro, sem a necessidade de cartão em casas lotéricas e em caixas eletrônicos, terão início na próxima segunda-feira (27). Os saques ocorrerão conforme o mês de nascimento do beneficiário. De acordo com a Caixa, a medida visa reduzir os efeitos do coronavírus na economia brasileira.

Poderão retirar o dinheiro no dia 27 as pessoas nascidas nos meses de janeiro e fevereiro; no dia 28, as nascidas em março e abril; no dia 29, as nascidas em maio e junho; e, no dia 30, as nascidos em julho e agosto. Em maio, os beneficiários nascidos em setembro e outubro sacam o dinheiro no dia 4, e os nascidos em novembro e dezembro, no dia 5.

Quem quiser poderá dispensar o dinheiro na conta de poupança digital. O valor depositado pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos e contas domésticas e para transferências ilimitadas para contas da Caixa, permitindo até transferências mensais gratuitas para outros bancos nos próximos 90 dias.