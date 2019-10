Caixa Econômica Federal oferece descontos de até 90% em dívidas que estão na Justiça

A Caixa Econômica Federal promoverá, de segunda-feira (7) a sexta-feira (11), um evento para que os clientes que têm débitos em atraso há mais de 360 dias renegociarem dívidas que estão na Justiça. Os descontos podem chegar a 90% se o pagamento for à vista. No estado do Ceará, a ação deve abranger mais de 5 mil pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, conforme o órgão, que promete oferecer condições especiais para que os clientes quitem os valores.

De acordo com a instituição, a "Semana Caixa de Conciliação" tem como objetivo finalizar os processos judiciais de maneira conciliatória, extinguindo a ação e possibilitando o resgate do poder de compra, pagamento e crédito do cliente no mercado, com a retirada das restrições dos cadastros externos.

Os clientes que receberam carta-convite do órgão poderão ser atendidos nas agências do banco ou em determinadas varas da Justiça Federal. A lista completa com os locais de atendimento pode ser conferida no site da instituição.