Caixa destina mais R$ 43 bi para crédito imobiliário e cliente terá 6 meses para pagar parcela

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou que o banco disponibilizará mais R$ 43 bilhões para o segmento imobiliário. O acréscimo é uma das medidas para amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus.

Ao todo, o banco terá R$ 154 bilhões para a área imobiliária do banco. O recurso beneficiará pessoas físicas e jurídicas em todas as linhas de crédito, incluindo o Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Entre as possibilidades para as pessoas físicas, os clientes poderão financiar um imóvel novo com carência de pagamento de seis meses. Para os contratos já em curso, será possível pedir a suspensão total ou parcial das parcelas por até três meses.

Segundo Guimarães, 1,5 milhão de famílias serão beneficiadas com a postergação. Ele ressaltou que as pessoas que utilizam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagamento de parte das parcels também poderão pedir a suspensão parcial ou total, assim como aquelas que já estavam inadimplentes há mais de 61 dias.

As medidas estarão disponíveis aos clientes já na segunda-feira (13) e podem ser acessadas através do aplicativo ou telefone. No caso da suspensão parcial das prestações, a postergação tem de ser solicitada exclusivamente pelo 0800 do banco.

Construtoras

As construtoras e incorporadoras também serão beneficiadas com as medidas. Segundo o vice-presidente de Habitação da Caixa, Jair Luis Mahl, as pequenas, médias e grandes construtoras poderão antecipar em até três meses o cronograma, garantindo uma maior liquidez e fluxo de caixa das empresas. As empresas que possuem contrato com o banco e tinham optado por não utilizar o financiamento disponibilizado a elas também poderão voltar atrás e usar o recurso.

Assim como para os clientes pessoa física, a Caixa vai disponibilizar a suspensão de pagamento parcial ou total de encargos por até três meses.

Para as empresas que lançarem novos empreendimentos, haverá carência de 180 dias para os custos relacionados ao lançamento, como legalização de terreno e contratação de empregados para iniciar as obras. Ainda será possível adiantar até 20% do financiamento para o início da construção do empreendimento.

A estimativa do presidente da Ciaxa é que as medias beneficiem 5,5 milhões de famílias e ajudem a manter 1,2 milhão de empregos na cosntrução civil. Guimarães ainda projeta que mais de 500 mil unidades habitacionais sejam construídas.