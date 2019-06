Caixa define horário exclusivo para clientes que vão renegociar dívidas até amanhã

As agências da Caixa Econômica Federal terão horário diferenciado até quarta-feira (19) para negociar contratos em atraso. A ação é promovida pela campanha Você no Azul que visa beneficiar 109 mil clientes cearenses, que somam ao todo R$109 milhões em atraso, oferecendo descontos de até 90% nas dívidas.

Em Fortaleza, as agências abrirão uma hora mais cedo, a partir das 9 horas às 10 horas. Já no interior do Estado e na Região Metropolitana, o horário de atendimento será de 15 horas às 16 horas.

A Caixa já negociou mais de sete milhões de reais em dívidas, com desconto médio de 74%. A campanha beneficia os contratos que estão em atraso no cheque especial, empréstimo pessoal, cartão de crédito e financiamento de veículos para pessoas físicas, além de contratos com empresas.

Serviço

Fortaleza: De 9h às 10h

Região Metropolitana e Interior do Estado: 15h às 16h

Site: www.caixa.gov.br/vocenoazul