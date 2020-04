Caixa apresenta ao governador do Ceará ações para evitar aglomerações nas agências 

Representantes da Caixa Econômica Federal realizaram uma reunião virtual nesta quinta-feira (16) com o governador do Ceará, Camilo Santana, para mostrar as ações que o banco vem implementando para impedir as aglomerações nas portas das agências.

De acordo com a Caixa, além disso, a instituição apresentou medidas para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços digitais.

"A Caixa esclarece que não é necessária corrida às agências ou casas lotéricas para cadastramento, consulta ou saque do Auxílio Emergencial. O cadastramento pode ser realizado digitalmente pelo aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial e pelo site auxilio.caixa.gov.br. O acompanhamento da solicitação está disponível somente por este site e pela central telefônica exclusiva 111. É possível conferir, inclusive, se o cadastro para receber o benefício foi aprovado", informou a instituição.

"Reunião com a diretoria da Caixa Econômica Federal no Ceará para tratar sobre o processo de pagamento do auxílio-emergencial de R$ 600 para os trabalhadores autônomos e informais. Pelo projeto, as mães que são chefes de família podem receber até duas cotas do auxílio, totalizando R$ 1,2 mil. Esse auxílio será muito importante para os cearenses que estão tendo a renda comprometida por conta da pandemia do coronavírus. Durante a reunião, também conversamos sobre a questão da segurança dos clientes nesse período, em que há a necessidade de se evitar aglomerações", disse o governador pelas redes sociais.

Orientações

Para aqueles que forem considerados aptos a receber o auxílio emergencial, a Caixa informou que está abrindo automaticamente a Poupança Digital Caixa. "Os que receberem o crédito por meio dessa conta podem, por exemplo, pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras. É possível também efetuar transferências ilimitadas entre contas da Caixa ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias.

Na data prevista para início do saque em espécie, o cliente terá esta opção habilitada no aplicativo Caixa Tem. Bastará informar o valor a ser retirado e será gerado um código autorizador para saque nos caixas eletrônicos e casas lotéricas.

"Com o objetivo de evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas, o que exporia empregados, parceiros e clientes ao risco de contágio, a Caixa escalonou o calendário de saque. Lembramos que os recursos creditados na Poupança digital podem ser utilizados através do app Caixa Tem para pagamentos e transferências, entre outros serviços".

Segue abaixo o calendário de saque em espécie da poupança digital sem cartão nos canais de autoatendimento e lotéricas:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro