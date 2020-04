Caixa anuncia o pagamento de R$ 1,2 bilhão da primeira parcela do auxílio emergencial nesta sexta

A Caixa Econômica Federal deverá pagar o valor de R$ 1,2 bilhão, referente à primeira parcela do auxílio emergencial. Um total de 1, 9 milhão de inscritos receberão o pagamento e terão acesso ao recurso neste sábado (25).

Segundo a assessoria do banco, mais de 33 milhões de pessoas já receberam a primeira parcela do auxílio desde 9 de abril. O repasse soma R$ 23,5 bilhões. Desse grupo, mais de 13 milhões se inscreveram pelo aplicativo Caixa Emergencial ou pelo site do programa e, com o depósito desta sexta, esse número deve crescer para 15 milhões.

O banco ainda informou que até a noite de ontem (23), quase 46 milhões de cidadãos se cadastraram para receber o auxílio. Os únicos canais oficiais disponíveis para o público acompanhar a análise de cadastro e andamento dos pagamentos são o aplicativo Caixa Emergencial, o site do programa, e a central telefônica 111.

Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família também seguirão recebendo o auxílio, conforme o calendário abaixo:

Sexta-feira (24):

• 1.919.453 pessoas - NIS final 6

Segunda-feira (27):

• 1.921.061 pessoas – NIS final 7

Terça-feira (28):

• 1.917.991 pessoas - NIS final 8

Quarta-feira (29):

• 1.920.953 pessoas - NIS final 9

Quinta-feira (30):

• 1.918.047 pessoas - NIS final 0

Espécie

A Caixa ainda divulgou o calendário de saque em espécie da poupança digital sem cartão nos canais de autoatendimento e lotéricas:

o 27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

o 28 de abril – nascidos em março e abril

o 29 de abril – nascidos em maio e junho

o 30 de abril – nascidos julho e agosto

o 04 de maio – nascidos em setembro e outubro

o 05 de maio – nascidos em novembro e dezembro