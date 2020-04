Caixa abre 46 agências no Ceará durante feriado, mas não vai atender sobre auxílio de R$ 600

A Caixa abriu 46 agências no Ceará nesta terça-feira (21), feriado de Tiradentes, mas não irá atender solicitações referentes ao auxílio emergencial. As unidades funcionarão apenas até as 12h.

O atendimento é exclusivo para serviços sociais, como saque INSS, saque do seguro desemprego/defeso, saque do Bolsa Família e outros benefícios sociais, pagamento de Abono Salarial e FGTS, saque de conta salário, todos para quem não tiver o cartão e/ou senha. Também está disponível desbloqueio de cartão e senhas.

A Caixa explica que, por conta do grande volume de pessoas buscando o auxílio emergencial, aquelas que precisam de outros serviços essenciais não estão conseguindo atendimento e, por isso, a abertura no feriado exclusivamente para esses serviços.

Confira a lista de agências abertas nesse feriado:

Para informações referentes ao auxílio, o banco disponibiliza o aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial, o site auxilio.caixa.gov.br e a central telefônica 111.

O saque em espécie do auxílio emergencial estará disponível apenas na próxima segunda-feira (27), escalonado de acordo com o mês de aniversário dos beneficiados.

Por enquanto, quem recebeu o crédito do auxílio em poupança da Caixa pode movimentar o valor pelo aplicativo, pelo internet banking ou pelo cartão de débito.

Já os que receberam pela poupança digital Caixa podem pagar boletos e pcontas e fazer transferência para outros bancos pelo aplicatixo Caixa Tem.