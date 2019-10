Cagece participa de sexto mutirão de renegociação de dívidas do Procon

A Companhia de Água e Estado do Ceará (Cagece) paricipa do Mutirão de Renegociação de Dívidas realizado pelo Procon entre os dias 7 e 11 de outubro, no Ginácio Paulo Sarasate, em Fortaleza. Os descontos variam entre 20% para pagamentos parcelados e 40% para a vista, a depender da faixa de atraso.

Segundo a Cagece, os valores podem ser parcelados sem juros em até dez veses e, com juros menores, em até sessenta vezes. É necessário uma entrada mínima de 10% para garantir desconto sobre as dívidas.

Esta é a sexta edição do mutirão, que contará com mais de vinte empresas, entre financeiras, de telecomunicação, Enel e Cagece. De acordo com o Procon Fortaleza, os descontos sobre as dívidas podem chegar a 95%.

Para as renegociações, os consumidores devem levar RG, CPF, comprovante de residência e um documento que comprove a dívida.

Pessoas jurídicas devem levar comprovante do CNPJ, cópia autenticada do contrato social e o último aditivo do responsável pela empresa.