Cagece oferta 120 vagas para cursos gratuitos no mês de agosto, em Fortaleza

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) oferece para o mês de agosto 120 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos. As modalidades de capacitação disponíveis estão nas áreas de atendimento ao cliente (30 vagas), eletricidade básica (30 vagas), mecânica básica (30 vagas) e técnicas de negociação e vendas (30 vagas). Os interessados devem pegar uma carta de encaminhamento em uma das unidades do Sine até o dia 26 de julho.

As matrículas acontecem no dia 27 deste mês, das 8h às 11h, na sede da companhia (Avenida Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União), com atendimento realizado por ordem de chegada. O material de estudos para os cursos é todo fornecido pela companhia.

Para fazer a matrícula, é necessário ter a carta de encaminhamento em mãos, idade mínima de 16 anos e apresentar os seguintes documentos: certificado de conclusão do ensino fundamental, identidade, CPF e comprovante de residência.

Para quem já realizou outros cursos na companhia e buscam novas oportunidades de capacitação, basta apresentar o certificado do curso realizado anteriormente pela Cagece.

Serviço

Curso: Atendimento ao Cliente (30 vagas)

Atendimento ao Cliente (30 vagas) Período: 19 a 26 de agosto de 2019

19 a 26 de agosto de 2019 Horário: Segunda a Sexta de 17:30h às 21:30h

Segunda a Sexta de 17:30h às 21:30h

Curso: Eletricidade Básica (30 vagas)

Eletricidade Básica (30 vagas) Período: 05 a 11 de agosto de 2019

05 a 11 de agosto de 2019 Horário: Segunda a sexta-feira de 17h15 às 20h12 e Sábado e Domingo de 08h às 17h

Segunda a sexta-feira de 17h15 às 20h12 e de 08h às 17h

Curso: Mecânica Básica (30 vagas)

Mecânica Básica (30 vagas) Período: 19 a 25 de agosto de 2019

19 a 25 de agosto de 2019 Horário: Segunda a sexta-feira de 17h15 às 20h12 e Sábado e Domingo de 08h às 17h

Segunda a sexta-feira de 17h15 às 20h12 e de 08h às 17h

Curso: Técnicas de Negociação e Vendas (30 vagas)

Técnicas de Negociação e Vendas (30 vagas) Período: 05 a 26 de agosto de 2019

05 a 26 de agosto de 2019 Horário: Segunda a quinta-feira de 17h15 às 20h15



Confira os endereços dos Sines