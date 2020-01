Cagece lança edital para aquisição de energia elétrica

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) disponibilizou, nesta quarta-feira (08), o edital de licitação para aquisição de energia elétrica para as unidades consumidoras da empresa. O pregão eletrônico acontecerá no dia 21 deste mês. O documento está disponível no site. A expectativa do projeto é que haja uma redução de custos.

Hoje em dia, a Cagece adquire energia elétrica da Enel, porém a legislação vigente permite que as unidades com demanda contratada acima de 500 kilowatt (kW) podem fazer essa aquisição diretamente de geradores ou comercializadores, por meio do Ambiente Livre de Comercialização ou Mercado Livre de Energia.

Dessa forma, a Cagece realizou um estudo que identificou viabilidade para 15 unidades consumidoras, que foram divididas em três lotes de migração. O primeiro deles, fruto deste edital, engloba a estação de tratamento Gavião e Oeste, e está previsto para acontecer em abril deste ano.